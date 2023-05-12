Глава Туркменистана отправился в Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с государственным визитом в Республику Таджикистан.

Поездка предпринята с целью проведения встречи на высшем уровне с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по ключевым аспектам дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

В преддверии визита главы Туркменистана 8 мая в Душанбе был проведен туркмено-таджикский бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых кругов обеих стран, в ходе которого были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, услуг, сельского хозяйства, логистики, транспорта и коммуникаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"