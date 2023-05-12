В Ашхабад прибыл новый посол Таиланда

АШХАБАД, 11 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд (с резиденцией в Анкаре, Турция) Апират Сугондхабхиром, прибывший в страну для вступления в должность, провел встречи с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой и председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч посол вручил свои верительные грамоты и был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана. Также состоялось обсуждение актуальных вопросов развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, газохимии и сельского хозяйства, туризма и спорта, по линии парламента и международных организаций.

Апират Сугондхабхиром сменит в должности Пхантипху Иамсудха Экарохит, которая являлась послом Таиланда в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) с сентября 2018 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"