Туркменистан направил гуманитарный груз для помощи Афганистану

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 мая из Туркменистана в Афганистан был отправлен гуманитарный караван с грузом для оказания помощи народу соседней страны.

Груз составляет 125 тонн лекарственных и медицинских средств, продовольственной и текстильной продукции, выделенных в соответствии с распоряжением Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

По прибытии груза в Афганистан, туда будет направлена группа медицинских работников министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана для оказания лечебно-консультативного содействия в роддоме, построенном Туркменистаном в 2016 году в качестве гуманитарной помощи в посёлке Тургунди провинции Герат.

ИП "ТУРКМЕНинформ"