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Глава государства завершил визит в Душанбе
12.05.2023 11:23

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил двухдневный государственный визит в Республику Таджикистан.

Программа визита включала проведение переговоров на высшем уровне с Президентом РТ Эмомали Рахмоном, встречи с премьер-министром Кохиром Расулзодой, председателями Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали и другими официальными лицами, онлайн-участие в торжественной церемонии закладки общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в дайханском объединении «Эргеш Султанов» района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан, которая будет построена при участии Туркменистана, а также посещение Дворца Новруз и загородной резиденции «Такоб» главы Таджикистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и транзита, сельского хозяйства и АПК, металлургии, текстильной индустрии, экологии и охраны окружаюшей среды, бизнеса и инвестиций, ТЭК, строительной и химической индустрии, пищевой промышленности, фармацевтики и других, углубления взаимодействия по линии парламента и международных организаций.

По итогам проведенных переговоров был подписан пакет двусторонних документов:

Декларация об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Таджикистан,

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области здравоохранения;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области обеспечения международной кибербезопасности;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области технической защиты информации;

Протокол между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан о взаимном сотрудничестве в рамках международных организаций;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области карантина растений;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере ветеринарии;

«Дорожная карта» по укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023–2025 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана по сотрудничеству в области обмена финансовыми данными, касающимися легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения;

Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Национальным банком Таджикистана;

Соглашение между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу;

Соглашение между хякимликом Марыйского велаята Туркменистана и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области Республики Таджикистан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Балканского велаята Туркменистана и Исполнительным органом государственной власти Согдийской области Республики Таджикистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

План совместных мероприятий («Дорожная карта») по дальнейшему расширению сотрудничества в области активизации мультимодальных перевозок и увеличения грузопотока между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Таджикистан на 2023–2025 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан по сотрудничеству в области труда и занятости населения;

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Таджикистан по развитию международных автомобильных перевозок;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании между Главной государственной службой «Türkmenstandartlary» Туркменистана и Службой по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании между Научным центром стратегических исследований Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан;

Меморандум о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан;

Меморандум между Государственным информационным агентством Туркменистана «TDH» и Национальным информационным агентством Таджикистана «Ховар» при Правительстве Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Федерацией независимых профсоюзов Республики Таджикистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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