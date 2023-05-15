Сбор зерновых в Туркменистане будет курировать специальная комиссия

АШХАБАД, 13 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым создана Государственная комиссия по организованному проведению в текущем году году жатвы зерновых и утвержден ее состав.

При этом, Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, организовав на местах надлежащее техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов, поручено обеспечить их производительную и бесперебойную работу в уборочную страду;

Агентству транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров на основе заключения контракта с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды предписывается обеспечить своевременную и без потерь транспортировку собранного урожая пшеницы с полей к пунктам приема, складам и элеваторам, а также бесперебойную и эффективную работу транспортных средств.

Согласно документу, Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды разрешено при транспортировке пшеницы к пунктам приема, складам и элеваторам использовать на контрактной основе автотранспортные средства других министерств и отраслевых ведомств, а также находящиеся в частной собственности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"