Ашхабад посетила делегация КНР

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Китайской Народной Республики во главе с первым заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Вепой Хаджиевым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Китая в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере энергетики, как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"