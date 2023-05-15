Глава Туркменистана произвел кадровые назначения

Глава Туркменистана произвел кадровые назначения15.05.2023 11:23
АШХАБАД, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел ряд кадровых перестановок в составе руководящего аппарата страны.
В частности, подполковник полиции Сулейман Атаев был назначен начальником управления полиции города Аркадаг, а прокурором города Аркадаг - юрист 2-го класса Магтымгулы Овезгелдиев.
Советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам стал прежний вице-премьер Ашыргулы Беглиев. На его прежнюю должность был переведен государственный министр Туркменистана – председатель Государственного концерна «Türkmengaz» Батыр Аманов.
ГК «Türkmengaz» теперь возглавит его заместитель Максат Бабаев.
ИП "ТУРКМЕНинформ"