Глава Туркменистана произвел кадровые назначения

АШХАБАД, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел ряд кадровых перестановок в составе руководящего аппарата страны.

В частности, подполковник полиции Сулейман Атаев был назначен начальником управления полиции города Аркадаг, а прокурором города Аркадаг - юрист 2-го класса Магтымгулы Овезгелдиев.

Советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам стал прежний вице-премьер Ашыргулы Беглиев. На его прежнюю должность был переведен государственный министр Туркменистана – председатель Государственного концерна «Türkmengaz» Батыр Аманов.

ГК «Türkmengaz» теперь возглавит его заместитель Максат Бабаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"