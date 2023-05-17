Ашхабад посетила представитель ЮНЕСКО

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан посетила с визитом директор кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране Гольда эль-Хури.

15 мая она была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также посетила МИД Туркменистана, где провела встречу с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО в сфере культуры, углубления взаимодействия по линии включения национальных культурных ценностей туркменского народа - Древнего Мерва, Куня-Ургенча, Парфянских крепостей Нисы - в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также была подчеркнута активная деятельность Туркменистана в инициировании, подготовке и внесении многонациональных номинаций «Международный праздник Новруз», «Искусство туркменской вышивки», «Шелководство и традиции производства шелка в ткачестве», «Традиции пересказа анекдотов Ходжи Насреддина» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гольда Эль-Хури подчеркнула, что в прошлом году Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО по инициативе Туркменского государства был дополнен такими видами нематериального наследия, как «Туркменское искусство вышивки», «Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества» и «Традиции пересказа притчей о Молла Эпенди». В этой связи, гостья вручила Президенту Туркменистана соответствующие сертификаты.

ИП "ТУРКМЕНинформ"