Проведен разговор главы Народного собрания Туркменистана и президента Таджикистана

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Беседа была организована с целью обсуждения итогов состоявшегося на минувшей неделе государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан и ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали посетить Туркменистан с визитом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"