Туркменистан и Казахстан провели очередное заседание межправкомиссии

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Батыром Атдаевым посетила Республику Казахстан.

Целью поездки явилось участие в прошедшем 15 мая в Астане 12-м заседании межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, в ходе которых обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта, финансов, сельского и водного хозяйства, строительства, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"