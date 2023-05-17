Ашхабад посетила глава ПА ОБСЕ

АШХАБАД, 17 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан посетила с визитом президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

15 мая она посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым, а 16 мая была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ПА ОБСЕ в сферах политики, продвижения парламентской дипломатии и молодежного парламентаризма, водной, энергетической и экологической безопасности, а также в вопросах гуманитарного измерения, таких как защита прав человека и укрепление демократических институтов и верховенства права.

ИП "ТУРКМЕНинформ"