В Душанбе обсудили вопросы изменения климата в Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 мая в Душанбе завершила работу 5-я «Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата» (ЦАКИК-2023), в которой приняли участие делегации стран Центральной Азии для того, чтобы согласовать дальнейшие шаги по реализации Парижского соглашения.

Участники гибридной конференции, свыше 500 человек, обсудили меры для предотвращения изменения климата в регионе. Конференция прошла при участии представительств соответствующих министерств стран Центральной Азии, международных организаций, гражданского сектора и академии. Организаторами конференции совместно выступили правительство Республики Таджикистан, Региональный экологический центр Центральной Азии и Всемирный Банк.

С приветственной речью выступил заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан Мавлодод Абдулкодир. В выступлении было отмечено о важности координаций усилий между природоохранными органами региона по обсуждаемым вопросам, включая продвижение и расширение регионального диалога по вопросам сотрудничества и координации действий по национальным климатическим приоритетам и климатическому финансированию.

В свою очередь, региональный директор Всемирного Банка в Центральной Азии Татьяна Проскурякова отметила, что Всемирный банк уделяет большое внимание вопросам климатических изменений на глобальном и региональном уровне. В Центральной Азии банк помогает странам разработать практические стратегии зеленого роста и привлечь инвестиций для их осуществления.

Данная конференция являлась подготовительным этапом в организации следующего Павильона Центральной Азии на 28-ой Конференции Сторон (КС-28), на котором будут представлены концепции, идеи, стратегии по климатически оптимизированной трансформации стран региона. В рамках повестки дня был проведен ряд параллельных мероприятий, в которых приняли участие представители государственных органов, НПО, международных организаций, академических кругов и представители молодежных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"