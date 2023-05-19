В Туркменистан прибыли новые послы России и Сербии

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 мая временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова провели встречи с прибывшими в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами Российской Федерации Иваном Волынкиным и Республики Сербия Момчило Бабичем (с резиденцией в Москве).

В ходе встреч послы вручили копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"