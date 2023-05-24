Глава Туркменистана посетил Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в город Сиань провинции Шаньси Китайской Народной Республики.

Целью поездки явилось участие в саммите «Центральная Азия–Китай», который состоится 19 мая и будет посвящен ключевым вопросам дальнейшего развития сотрудничества стран Центральной Азии и КНР в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В рамках визита глава Туркменистана также провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином, с которым обсудил актуальные вопросы межгосударственных отношений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"