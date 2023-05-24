Глава Туркменистана принял участие в саммите в Сиане

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наряду с коллегами из КНР Си Цзиньпином, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Таджикистана Эмомали Рахмоном и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым принял участие в прошедшем в городе Сиане (Китай) первом Саммите «Центральная Азия–Китай».

В ходе встречи на высшем уровне были обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, развития инфраструктуры и других.

По итогам саммита были подписаны Сианьская декларация Саммита «Центральная Азия–Китай», Перечень итогов первого Саммита «Центральная Азия–Китай», Меморандумы о взаи­мопонимании, нацеленные на наращивание партнёрства между шестью государствами в таких направлениях, как торгово-экономические связи, цифровая торговля, инфраструктура и инженерное строительство, сельское хозяйство, техническое сотрудничество в области ветеринарии и карантина при ввозе и вывозе растений, создание Делового совета, а также Положение о работе механизма встречи руководителей таможенных служб в формате «Центральная Азия–Китай».

ИП "ТУРКМЕНинформ"