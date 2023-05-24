Туркменистан посетила делегация Саудовской Аравии

АШХАБАД, 21 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с визитом в страну членом правящей семьи Королевства Саудовская Аравия Эмиром Мухаммедом бин Саад бин Халид Аль-Саудом.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, прежде всего, по линии парламента и международных организаций и структур, а также в сферах ТЭК, торговли, инвестиций, транспорта и связи, химической промышленности, текстильной индустрии и сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"