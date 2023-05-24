В Туркменистане аккредитован Посол Кипра

АШХАБАД, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая по поручению Президента Сердара Бердымухамедова Председатель Меджлиса Д.Гулманова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного ­Посла Республики Кипр в Туркменистане Кипроса Йоргаллиса.



От имени главы Туркменистана руководитель национального парламента поздравила дипломата с назначением на ответственную должность, пожелав успехов в деле укрепления уз дружбы и межгосударственного диалога, успешно развивающегося как на двусторонней, так и многосторонней основе, прежде всего в формате крупнейших международных организаций и структур.



Посол, поблагодарив за оказанный радушный приём, передал тёплые приветствия и наилучшие пожелания от руководства Республики Кипр Президенту Сердару Бердымухамедову и всему туркмен­скому народу, уверенно следующему по пути грандиозных преобразований.

ИП "ТУРКМЕНинформ"