В Румынии проходят Дни культуры Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая в Бухаресте состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Туркменистана в Румынии, что стало ярким символом выхода межгосударственных отношений на новый уровень, открывая возможности для духовного сближения двух народов. Организаторами творческой акции выступили Министерство культуры Туркменистана культуры и Министерство культуры Румынии, а также Посольство Туркменистана в Румынии.



Развитию культурно-гуманитарной дипломатии отводится значимое место во внешнеполитической стратегии Туркменистана.



Нынешняя творческая акция проводится в рамках мероприятий, организуемых в соответствии со специальным Постановлением Президента Туркменистана о торжественном праздновании в 2024 году на международном уровне 300-летия со дня рождения выдающегося философа и поэта-классика Махтумкули Фраги.



В данной связи в программе Дней культуры, которые пройдут в Бухаресте и Констанце, – международная конференция, выставка, вечер поэзии, показ киноленты «Istärin» Объединения «Туркменфильм» имени Огузхана, посвящённые творчеству великого туркменского поэта и мыслителя, чьи вошли в золотой фонд мировой литературы. Также, для жителей Румынии будет представлена возможность познакомиться с национальным декоративно-прикладным и художественным искусством, самобытной туркменской кухней и традиционными костюмами, песенно-музыкальным творчеством нашего народа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"