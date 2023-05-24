Глава Туркменистана подписал Постановление о разработке Госбюджета на 2024 год

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая в целях своевременной подготовки проектов Государственного бюджета на 2024 год, основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы страны, руководствуясь «Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах» в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, в соответствии с Бюджетным кодексом Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав Министерству финансов и экономики:

организовать работу по подготовке проектов Государственного бюджета на 2024 год, основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы страны и сдать их в Кабинет Министров до 1 ноября 2023 года;

до 1 июня 2023 года разослать министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг расчётные формуляры и методические указания для составления вышеуказанных проектов;

создать рабочую группу специалистов и организовать её эффективную работу для подготовки вышеуказанных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"