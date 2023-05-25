Глава Туркменистана провел встречу с послом России

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Иваном Волынкиным.

В ходе аудиенции новый руководитель российской дипмиссии в Ашхабаде вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, машино- и судостроения, транспорта и связи и других.

С мая 2011 по апрель текущего года послом России в Туркменистане являлся Александр Блохин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"