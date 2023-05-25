Глава Туркменистана провел встречу с послом Соединенного Королевства

Глава Туркменистана провел встречу с послом Соединенного Королевства25.05.2023 11:56
АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Стивеном Конлоном.
В ходе аудиенции новый руководитель посольства Великобритании в Ашхабаде вручил главе государства свои верительные грамоты, а также стороны обсудили актуальные аспекты развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, банков и финансов, страхования, зеленых технологий, сельского хозяйства.
С января 2022 года послом Великобритании в Туркменистане являлась Люсиа Уайлд.
ИП "ТУРКМЕНинформ"