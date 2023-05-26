Глава государства поздравил выпускников

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к выпускникам, учителям средних школ и сотрудникам системы образования страны с поздравлениями по случаю Последнего звонка.

В обращении говорится:

"Уважаемые учителя и работники образования!

Дорогие выпускники!



От всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка», знаменующего начало нового этапа вашей жизни, преисполненного светлыми мечтами и грандиозными целями! Убежден, что приуроченные к ней торжества нынешнего года, проходящего под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», приумножат чувство патриотизма юных туркменистанцев, которым предстоит своими знаниями, способностями и энергией продвигать Родину по пути процветания!



«Последний звонок» – праздничная церемония, имеющая огромное значение в жизни нашего общества, так как организуемые в честь нее мероприятия вызывают гордость за величие суверенной Отчизны и мужественного туркменского народа, вдохновляют счастливых выпускников на уверенные шаги в светлое будущее. Вместе с тем, насыщенные по содержанию и яркости музыкально-песенные торжества, организуемые в честь окончания учебного года и работников системы образования, приумножают славу Туркменского государства как страны, где царит благоденствие. С молодежью мы связываем наш завтрашний день, а потому им надлежит познавать, постигать, созидать и строить, направлять интеллектуальный потенциал во имя счастливой жизни родного народа, благополучия Отечества и дальнейшего повышения его авторитета на мировой арене.



Уважаемые учителя и работники сферы образования!



Систему образования мы рассматриваем как главный фактор устойчивого развития Туркменистана в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, и поэтому нами предпринимаются программные меры для ее совершенствования в соответствии с международными стандартами, в том числе за счет масштабного строительства по всей стране дошкольных и общеобразовательных учреждений. Все они оснащаются современными компьютерами, учебно-техническим оборудованием и интерактивно-мультимедийными технологиями. Кроме того, последовательно укрепляется материально-техническая и правовая база образовательного процесса, нацеленного на подготовку молодежи, обладающей фундаментальным багажом знаний, высокими моральными качествами и широкой эрудицией, навыками работы на технологиях последнего поколения. Вся эта деятельность носит системный характер.



Достижению обозначенных в этой области целей призвана способствовать и реализация концепций перехода на двенадцатилетнее общее образование, развития системы цифрового образования, обучения иностранным языкам, преподавания предметов по естественным и точным наукам. Наряду с этим наращивается динамика внедрения передовых научных достижений и инновационных методов обучения, что нацелено на повышение эффективности работы специалистов данной системы и подготовку учащихся школ в соответствии с высокими стандартами сегодняшнего дня.



Нами также успешно реализуются комплексные меры для совершенствования системы преподавания, развития у школьников талантов и способностей, подготовки и стимулирования прогрессивной молодежи с широким мировоззрением, активно занимающейся наукой и творчеством, и ее профориентации. Проводимые в национальной системе образования реформы дают положительные результаты, о чем свидетельствуют и достижения учащихся школ Туркменистана в международных олимпиадах, научных и творческих конкурсах в 2022–2023 учебном году.



Впереди у счастливых юных туркменистанцев великая миссия – усердно учиться, познавать, созидать и строить во имя светлого будущего ­независимой Родины, неуклонно придерживаясь исконных национальных принципов патриотизма, гуманизма, трудолюбия и благородных человеческих качеств.



Руководствуясь нашим главным девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», продолжающим принцип Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага «Государство – для человека!», мы всегда будем заботиться о воспитании нашей молодежи, качество образования и профессиональная подготовленность которой определяет дальнейшее процветание любимой Отчизны.



Уважаемые учителя и работники системы образования!

Дорогие выпускники!



Еще раз от всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным окончанием учебного года!



Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, светлого пути и исполнения ваших самых заветных желаний!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"