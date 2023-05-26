Ашхабад посетила делегация UNAMA

АШХАБАД, 26 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 мая временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с главой прибывшей с визитом в страну миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Розой Отунбаевой.

Целью визита миссии в Ашхабад является участие во встрече Специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».

В ходе переговоров в МИД Туркменистана стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности, осуществления совместных проектов, связанных с восстановлением Афганистана и интеграцией страны в мирохозяйственные связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"