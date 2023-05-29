В Ашхабаде проведена очередная встреча специальных представителей по Афганистану

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая в МИД Туркменистана была проведена 4-я встреча Специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», для участия в которой в Ашхабад прибыли специальные представители и специальные посланники ЕС, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по Афганистану и специальный представитель ЕС по Центральной Азии, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева, посол Туркменистана в Афганистане, генеральные консулы Туркменистана в Герате и Мазари-Шарифе. Также по видеосвязи приняли участие директоры филиалов Всемирного Банка в Афганистане и Казахстане.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по приоритетным вопросам региональной безопасности и развития, а также проблемам, связанным с социально-экономической ситуацией в Афганистане.

В частности, были обсуждены перспективы экономической стабилизации и восстановления Афганистана, отмечена важность создания благоприятных условий для экономической деятельности, финансово-банковского сектора и восстановления социально-экономической инфраструктуры в этой стране.

По итогам встречи было принято Совместное заявление.

ИП "ТУРКМЕНинформ"