advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
29.05.2023 / 12:53 msk / 14:53 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Поздравления главы государства
28.05.2023 11:41

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам ковровой отрасли страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Праздника туркменского ковра.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые мастерицы-ковровщицы!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Праздником туркменского ковра – нашего национального достояния, поражающего весь мир своей красотой, филигранностью исполнения и яркостью красок!

Ковроткачество – великолепное искусство, которое зародилось в глубине веков и сохранилось до наших дней благодаря самоотверженному труду и таланту туркменских женщин. Произведения этого уникального ремесла стали атрибутом нашей жизни и вызывают подлинный восторг тонкостью и художественной оригинальностью исполнения.

Сегодня традиции национального ковроделия – в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, и этот факт наглядно свидетельствует, что изделия наших искусных мастериц признаны рукотворными памятниками прекрасному искусству.

Дорогие ковровщицы!

Ковровые полотна – неотъемлемая часть бесценного достояния туркмен. В их орнаментах, яркой цветовой гамме запечатлена наша славная история, героический путь, мудрость, духовные ценности предков, воплощена самобытность нашего народа. Искусство изготовления ковров, сочетающее в себе непреходящее стремление к красоте, и преемственность древних традиций, имеет особое значение. Размещение ковровых орнаментов на государственных символах выражает нашу приверженность заветам предков, исконным традициям и устоям, мировоззрение и менталитет туркменского народа, его непоколебимую веру в прекрасное будущее.

В нашей суверенной Отчизне развитию прославленного в мире искусства ковроткачества уделяется особое внимание, создаются необходимые условия для его широкой популяризации и совершенствования, восстановления и сохранения старинных ковровых полотен.

Уважаемые участники торжеств!

Дорогие гости!

Сегодня начинает работу XXIII конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра «Туркменский ковер – душа туркмен». Проведение столь представительного международного форума в дни праздничных торжеств имеет особый смысл. В былые времена торговые караваны перевозили по Великому Шелковому пути, возрождаемому в наше время в новом формате, изысканные ковры ручной работы, способствуя распространению этого великолепного искусства на Востоке и Западе. Ныне участники форума, в том числе наши партнеры, продолжают эту важную работу – популяризируют, сохраняют и развивают традиции ковроткачества в различных частях света.

Убежден, что традиционная конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра в полной мере продемонстрирует национальные достижения и успехи в ковроткачестве – уникальном искусстве, достойно продолжаемом нашими мастерицами, а также позволит обменяться мнениями по интересующим вопросам и активизировать партнерские отношения!

Дорогие мастерицы-ковровщицы!

Наша суверенная Отчизна уверенно продвигается по светлому пути прогресса, созидания, дружбы и братства. Мы гордимся результатами деятельности предприятий художественного ковроткачества, занятых в этой области предпринимателей и мастеров, которые своим трудом вносят существенный вклад в развитие экономики страны. Ковры и ковровая продукция, пользующиеся большим спросом на внешнем и внутреннем рынке, национальные декоративно-прикладные ремесла – ковроделие, кошмоваляние и другие – имеют особое значение в сохранении и популяризации нашего культурного наследия, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, национальной самобытности, высокой нравственности и трудолюбия.

Уважаемые друзья!

Дорогие ковровщицы!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Праздником туркменского ковра, торжественно отмечаемым в году, девиз которого «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром»!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемого счастья, семейного благополучия, успехов в работе и жизни!

Пусть всегда высоко и ритмично звучат ковровые дараки наших мастериц!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава Туркменистана поздравил граждан
Глава государства отправился в Лондон
Туркменистан посетил глава ФИФА
В Ашхабаде обсуждают вопросы развития транспортной системы региона
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Итоги международной конференции по транспорту в Ашхабаде
Обзор прессы с 1 по 7 мая
05.05.2023
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты
Обзор прессы с 17 по 23 апреля
21.04.2023
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на первом заседании депутатов Меджлиса седьмого созыва
Обзор прессы с 3 по 9 апреля
07.04.2023
Совместное коммюнике по итогам визита Его Превосходительства Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Королевство Бахрейн
Обзор прессы с 20 по 26 февраля
23.02.2023
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2023 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿