Поздравления главы государства

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам ковровой отрасли страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Праздника туркменского ковра.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые мастерицы-ковровщицы!



Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю вас с Праздником туркменского ковра – нашего национального достояния, поражающего весь мир своей красотой, филигранностью исполнения и яркостью красок!



Ковроткачество – великолепное искусство, которое зародилось в глубине веков и сохранилось до наших дней благодаря самоотверженному труду и таланту туркменских женщин. Произведения этого уникального ремесла стали атрибутом нашей жизни и вызывают подлинный восторг тонкостью и художественной оригинальностью исполнения.



Сегодня традиции национального ковроделия – в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, и этот факт наглядно свидетельствует, что изделия наших искусных мастериц признаны рукотворными памятниками прекрасному искусству.



Дорогие ковровщицы!



Ковровые полотна – неотъемлемая часть бесценного достояния туркмен. В их орнаментах, яркой цветовой гамме запечатлена наша славная история, героический путь, мудрость, духовные ценности предков, воплощена самобытность нашего народа. Искусство изготовления ковров, сочетающее в себе непреходящее стремление к красоте, и преемственность древних традиций, имеет особое значение. Размещение ковровых орнаментов на государственных символах выражает нашу приверженность заветам предков, исконным традициям и устоям, мировоззрение и менталитет туркменского народа, его непоколебимую веру в прекрасное будущее.



В нашей суверенной Отчизне развитию прославленного в мире искусства ковроткачества уделяется особое внимание, создаются необходимые условия для его широкой популяризации и совершенствования, восстановления и сохранения старинных ковровых полотен.



Уважаемые участники торжеств!



Дорогие гости!



Сегодня начинает работу XXIII конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра «Туркменский ковер – душа туркмен». Проведение столь представительного международного форума в дни праздничных торжеств имеет особый смысл. В былые времена торговые караваны перевозили по Великому Шелковому пути, возрождаемому в наше время в новом формате, изысканные ковры ручной работы, способствуя распространению этого великолепного искусства на Востоке и Западе. Ныне участники форума, в том числе наши партнеры, продолжают эту важную работу – популяризируют, сохраняют и развивают традиции ковроткачества в различных частях света.



Убежден, что традиционная конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра в полной мере продемонстрирует национальные достижения и успехи в ковроткачестве – уникальном искусстве, достойно продолжаемом нашими мастерицами, а также позволит обменяться мнениями по интересующим вопросам и активизировать партнерские отношения!



Дорогие мастерицы-ковровщицы!



Наша суверенная Отчизна уверенно продвигается по светлому пути прогресса, созидания, дружбы и братства. Мы гордимся результатами деятельности предприятий художественного ковроткачества, занятых в этой области предпринимателей и мастеров, которые своим трудом вносят существенный вклад в развитие экономики страны. Ковры и ковровая продукция, пользующиеся большим спросом на внешнем и внутреннем рынке, национальные декоративно-прикладные ремесла – ковроделие, кошмоваляние и другие – имеют особое значение в сохранении и популяризации нашего культурного наследия, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, национальной самобытности, высокой нравственности и трудолюбия.



Уважаемые друзья!



Дорогие ковровщицы!



Еще раз сердечно поздравляю вас с Праздником туркменского ковра, торжественно отмечаемым в году, девиз которого «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром»!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемого счастья, семейного благополучия, успехов в работе и жизни!



Пусть всегда высоко и ритмично звучат ковровые дараки наших мастериц!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"