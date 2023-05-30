Поздравления главе Турции

АШХАБАД, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В посланиях содержались поздравления главе Турции по случаю его победы во втором туре президентских выборов, завершившихся накануне в стране, а также пожелания крепкого здоровья, счастья, а также достижения успехов во всех начинаниях, нацеленных на прогресс и процветание Турецкой Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"