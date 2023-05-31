Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и США

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и США30.05.2023 11:47
АШХАБАД, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры по телефону со специальным представителем Президента Соединенных Штатов Америки по климату Джоном Керри.
Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов экологической проблематики, противодействия изменениям климата, решения глобальных экологических задач и защиты окружающей среды от негативного влияния антропогенных факторов, связанных с интенсивным индустриальным развитием.
ИП "ТУРКМЕНинформ"