Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и США

АШХАБАД, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры по телефону со специальным представителем Президента Соединенных Штатов Америки по климату Джоном Керри.

Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов экологической проблематики, противодействия изменениям климата, решения глобальных экологических задач и защиты окружающей среды от негативного влияния антропогенных факторов, связанных с интенсивным индустриальным развитием.

ИП "ТУРКМЕНинформ"