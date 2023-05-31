В Туркменистан прибыл посол Польши

АШХАБАД, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Рафал Поборски.

29 мая новый руководитель польской дипмиссии посетил МИД Туркменистана, где его приняла заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова, а также вручил свои верительные грамоты Председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога Туркменистана и Польши в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента.

С марта 2015 по апрель 2019 года послом Польши в Туркменистане являлся Марек Цалка.

ИП "ТУРКМЕНинформ"