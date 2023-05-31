Глава Народного собрания Туркменистана отправился с визитом в Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 мая Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с двухдневным рабочим визитом в Исламскую Республику Иран.

Программа поездки включает проведение встреч и переговоров с представителями официальных кругов ИРИ, в ходе которых будут обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, ТЭК и энергетики, сельского и водного хозяйства, инфраструктуры и строительства, экологии и других.

В первый день визита состоялись переговоры Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси, председателем Совета политической целесообразности ИРИ Садеком Амоли Лариджани, председателем Меджлиса Исламской Шуры ИРИ Мохаммад-Багером Галибафом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"