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Глава государства поздравил юных туркменистанцев
01.06.2023 11:12

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к юному поколению страны с поздравлениями по случаю Международного дня защиты детей.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!

Счастливые дети нашего суверенного государства!

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей, который мы широко и торжественно отмечаем вместе с мировым сообществом! Убежден, что приуроченные к нему мероприятия в нашей стране – крае счастливого детства – приумножат чувство любви к Родине, следующей в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства по пути процветания!

Дети – наша гордость, отрада в каждом доме, великолепные цветы нашей прекрасной жизни и ее продолжение. Поэтому мы успешно реализуем целевые программы, чтобы наши счастливые дети, весело живущие в радости и благополучии на родной земле, полноценно отдыхали, учились, созидали и стали образованными, эрудированными, физически крепкими и воспитанными людьми, преданными своему Отечеству.

В нынешнем году, проходящем под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», мы, как и прежде, в ознаменование Международного дня защиты детей устраиваем яркие торжества, насыщенные творческими посвящениями нашим малышам, приумножающими их радость, веселье и звонкий смех, а также независимости и нейтралитету Отчизны. В современных детских оздоровительных центрах в утопающем в зелени высокогорном ущелье Гекдере, в знаменитой на весь мир Национальной туристической зоне «Аваза», а также в регионах начинается сезон летних каникул, который будет наполнен незабываемыми моментами.

Дорогие соотечественники!

Благодаря дальновидным начинаниям Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага сформирована оптимальная государственная система поддержки семьи, охраны материнства и детства, воспитания и образования подрастающего поколения. В соответствии со стратегическими программами мы постоянно заботимся, чтобы наши счастливые дети росли и воспитывались в духе патриотизма, гуманизма и дружбы, ускоренными темпами продолжаем строительство в городах Ашхабад и Аркадаг, в регионах детских садов и средних школ, полностью отвечающих международным стандартам и располагающих всеми удобствами. Кроме того, совершенствуя образовательный процесс на основе передовой мировой практики и национальных традиций, мы поступательно наращиваем международное партнерство в этом деле.

Государство придает особое значение поддержке семьи и материнства, стимулированию рождаемости. Принятие законов в области правовой защиты прав и интересов матерей и детей, предоставление многочисленных социальных льгот, учреждение медицинских центров охраны здоровья матери и ребенка «Ene mähri» позволяют обеспечивать нашим детям благополучную жизнь и полноценное развитие в ранний период.

Наша независимая Отчизна присоединилась к целому ряду важных документов Организации Объединенных Наций, призванных защищать права женщин, матерей и детей. В этом плане совместно с Детским фондом ООН реализуются программы и планы по всестороннему развитию подрастающего поколения, повышению благосостояния семьи, совершенствованию сфер образования и здравоохранения, популяризации принципов здорового образа жизни. Все это свидетельствует об укреплении позиции нашего суверенного государства на мировой арене.

Дорогие соотечественники!

Счастливые малыши нашего суверенного государства!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Пусть в каждой семье звонко звучит смех счастливых детей, пусть в нашей стране царит мир, благополучие, а наша жизнь будет наполнена красотой!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой жизни и больших успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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