Ашхабад посетила глава ОБСЕ

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики, транспорта и связи, энергетической и экологической безопасности, продвижения парламентской дипломатии, а также в вопросах гуманитарного измерения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"