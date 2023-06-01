Делегация МИД Туркменистана посетила Румынию

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая делегация МИД Туркменистана, находящаяся с визитом в Румынии, приняла участие в прошедших в Бухаресте консультациях между между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Переговоры были организованы с целью рассмотрения вопросов инвентаризации и совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.

В частности, стороны обсудили перечень действующих и утративших силу межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений и договоров, а также проектов документов, находящихся на рассмотрении между двумя странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"