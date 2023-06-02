Туркменистан и Финляндия провели переговоры по линии МИД

АШХАБАД, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 июня в Ашхабаде были проведены туркмено-финские переговоры по линии МИД, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с генеральным директором Департамента по России, Восточной Европе и Центральной Азии МИД Финляндской Республики Марией Элиной Лиивалой.

В ходе переговоров, которые прошли при участии посла Финляндии в Туркменистане Икки Ряйсянена, были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Мария Элина Лиивала работала послом Финляндии в Туркменистане (с резиденцией в Хельсинки) с 2018 по 2021 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"