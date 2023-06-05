Вице-премьер Туркменистана посетил Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июня заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов принял участие в прошедшем в Чолпон-Ате (Кыргызстан) втором саммите высокого уровня в формате «Центральная Азия - Европейский Союз», в котором также участвовали глава Европейского Совета Шарль Мишель, президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Саммит был посвящен обсуждению вопросов развития сотрудничества стран региона с государствами ЕС по приоритетным направлениям, таким как обеспечение безопасности, развитие экономики и торговли, транспорта и транзита, цифровизации, охраны окружающей среды, культуры, образования, туризма, изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"