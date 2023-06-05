Глава Туркменистана посетил Турецкую Республику

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предпринял рабочую поездку в Анкару по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Наряду с главами государств и правительств, официальных делегаций и высокими гостями из более 70 стран мира Президент Туркменистана принял участие в торжественной церемонии инаугурации главы Турции на пост главы государства, который он займет второй раз по итогам прошедших в минувшем месяце президентских выборов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"