Глава Туркменистана поздравил экологов

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к работникам сферы охраны окружающей среды по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в нашей стране в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Всемирным днем охраны окружающей среды!



Туркменский народ во все времена бережно относился к окружающей среде, охраняя ее как зеницу ока. Вот и в году, проходящем под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», экологическому благополучию придается большое значение. В стране успешно реализуются программы по озеленению страны и ее превращению в цветущий оазис. Исторические реформы, проводимые в целях обеспечения чистоты окружающей среды для жизнедеятельности человека, обусловлены наличием большого потенциала в деле охраны нашей прекрасной природы, еще большего обогащения растительного и животного мира, а также их научного исследования.



Дорогие соотечественники!



Сегодня унаследованные от предков национальные традиции по сохранению окружающей среды обретают еще большую актуальность. В нашей стране ежегодно проводятся всенародные озеленительные акции, высаживаются сотни тысяч саженцев деревьев различных пород. По мере их роста туркменская земля покроется лесом, воздух станет чище и прозрачнее, приумножая любовь народа к родной природе.



В настоящее время наша страна проводит целенаправленную работу по обеспечению экологического благополучия, успешному выполнению задач, поставленных Национальной стратегией Туркменистана по изменению климата и Национальной лесной стратегией, а также бережному отношению к окружающей среде и ее охране.



В результате всех этих масштабных работ неуклонно расширяются границы лесополос вокруг Ашхабада и в велаятах. В расположенной на чистом побережье Каспия Национальной туристической зоне «Аваза» созданы благоприятные условия для отдыха наших соотечественников и иностранных гостей, их знакомства с местной уникальной природой. Созданное в центре Каракумов Туркменское озеро «Altyn asyr» способствует обогащению растительного и животного мира пустыни, улучшению экологического состояния всего региона.



В нашей суверенной Отчизне принимаются эффективные меры по укреплению и совершенствованию законодательно-правовой базы сферы охраны окружающей среды. Модернизация действующего в этой области законодательства, систематическое проведение в нашей стране международных конференций по экологии и охране окружающей среды является ярким свидетельством успешной реализации политики государства в области экологии.



Дорогие соотечественники!



Международное сотрудничество имеет решающее значение в обеспечении устойчивого развития человечества и экологической безопасности. Присоединившись к десяткам Конвенций по охране окружающей среды Организации Объединенных Наций, наша страна со всей ответственностью подходит к решению стоящих перед мировой общественностью задач устойчивого развития.



В этом направлении мы ведем постоянное плодотворное сотрудничество со многими международными и региональными организациями, в том числе с Программой развития и Программой по окружающей среде Организации Объединенных Наций, Сельскохозяйственной и продовольственной организацией, Глобальным экологическим фондом, Международным фондом спасения Арала, Региональным центром экологии Центральной Азии, Обществом международного сотрудничества Германии. Мы также выступаем с новыми инициативами по обеспечению экологического благополучия.



На сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, конференциях высокого уровня по устойчивому развитию Туркменистан систематически выдвигает инициативы по охране окружающей среды, рациональному использованию водно-энергетических ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности, сокращению рисков от стихийных бедствий. В нашей стране успешно реализуются принятые государствами – членами Организации Объединенных Наций – Цели устойчивого развития, что также говорит о том, что эти наши актуальные инициативы воплощаются в реальных делах.



Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Всемирным днем охраны окружающей среды!



Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в благородной деятельности по охране природных богатств нашей прекрасной Отчизны, их сохранению для следующих поколений!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"