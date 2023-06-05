advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
05.06.2023 / 20:10 msk / 22:10 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана поздравил экологов
05.06.2023 11:41

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к работникам сферы охраны окружающей среды по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в нашей стране в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Всемирным днем охраны окружающей среды!

Туркменский народ во все времена бережно относился к окружающей среде, охраняя ее как зеницу ока. Вот и в году, проходящем под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», экологическому благополучию придается большое значение. В стране успешно реализуются программы по озеленению страны и ее превращению в цветущий оазис. Исторические реформы, проводимые в целях обеспечения чистоты окружающей среды для жизнедеятельности человека, обусловлены наличием большого потенциала в деле охраны нашей прекрасной природы, еще большего обогащения растительного и животного мира, а также их научного исследования.

Дорогие соотечественники!

Сегодня унаследованные от предков национальные традиции по сохранению окружающей среды обретают еще большую актуальность. В нашей стране ежегодно проводятся всенародные озеленительные акции, высаживаются сотни тысяч саженцев деревьев различных пород. По мере их роста туркменская земля покроется лесом, воздух станет чище и прозрачнее, приумножая любовь народа к родной природе.

В настоящее время наша страна проводит целенаправленную работу по обеспечению экологического благополучия, успешному выполнению задач, поставленных Национальной стратегией Туркменистана по изменению климата и Национальной лесной стратегией, а также бережному отношению к окружающей среде и ее охране.

В результате всех этих масштабных работ неуклонно расширяются границы лесополос вокруг Ашхабада и в велаятах. В расположенной на чистом побережье Каспия Национальной туристической зоне «Аваза» созданы благоприятные условия для отдыха наших соотечественников и иностранных гостей, их знакомства с местной уникальной природой. Созданное в центре Каракумов Туркменское озеро «Altyn asyr» способствует обогащению растительного и животного мира пустыни, улучшению экологического состояния всего региона.

В нашей суверенной Отчизне принимаются эффективные меры по укреплению и совершенствованию законодательно-правовой базы сферы охраны окружающей среды. Модернизация действующего в этой области законодательства, систематическое проведение в нашей стране международных конференций по экологии и охране окружающей среды является ярким свидетельством успешной реализации политики государства в области экологии.

Дорогие соотечественники!

Международное сотрудничество имеет решающее значение в обеспечении устойчивого развития человечества и экологической безопасности. Присоединившись к десяткам Конвенций по охране окружающей среды Организации Объединенных Наций, наша страна со всей ответственностью подходит к решению стоящих перед мировой общественностью задач устойчивого развития.

В этом направлении мы ведем постоянное плодотворное сотрудничество со многими международными и региональными организациями, в том числе с Программой развития и Программой по окружающей среде Организации Объединенных Наций, Сельскохозяйственной и продовольственной организацией, Глобальным экологическим фондом, Международным фондом спасения Арала, Региональным центром экологии Центральной Азии, Обществом международного сотрудничества Германии. Мы также выступаем с новыми инициативами по обеспечению экологического благополучия.

На сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, конференциях высокого уровня по устойчивому развитию Туркменистан систематически выдвигает инициативы по охране окружающей среды, рациональному использованию водно-энергетических ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности, сокращению рисков от стихийных бедствий. В нашей стране успешно реализуются принятые государствами – членами Организации Объединенных Наций – Цели устойчивого развития, что также говорит о том, что эти наши актуальные инициативы воплощаются в реальных делах.

Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Всемирным днем охраны окружающей среды!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в благородной деятельности по охране природных богатств нашей прекрасной Отчизны, их сохранению для следующих поколений!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава Туркменистана поздравил граждан
Глава государства отправился в Лондон
Туркменистан посетил глава ФИФА
В Ашхабаде обсуждают вопросы развития транспортной системы региона
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Итоги международной конференции по транспорту в Ашхабаде
Обзор прессы с 1 по 7 мая
05.05.2023
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты
Обзор прессы с 17 по 23 апреля
21.04.2023
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на первом заседании депутатов Меджлиса седьмого созыва
Обзор прессы с 3 по 9 апреля
07.04.2023
Совместное коммюнике по итогам визита Его Превосходительства Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Королевство Бахрейн
Обзор прессы с 20 по 26 февраля
23.02.2023
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2023 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿