Соболезнования народу Индии

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Республики Индия Драупади Мурму и премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди.

В посланиях содержались соболезнования народу Индии по случаю гибели множества людей в результате железнодорожной катастрофы в штате Одиша, слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"