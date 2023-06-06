Делегация Туркменистана посетила Грузию

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5-6 июня пребывающая с визитом в Грузии делегация правительственных кругов Туркменистана во главе с министром торговли и внешнеэкономических связей Бегенчем Гочмоллаевым принимает участие в проходящем в Тбилиси очередном заседании межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

На повестку дня встречи вынесено обсуждение вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, науки, образования, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"