Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Японии

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июня министра иностранных дел Туркменистана, председатель Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Рашид Мередов провел онлайн-встречу с председателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, управляющим директором «Itochu Corporation» Хироюки Цубай.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ход реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей, обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества по всем приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"