Делегация Туркменистана посетила Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Аннагелди Язмырадовым пребывает с визитом в Республике Таджикистан.

Целью поездки является участие в мероприятиях Международного Фонда спасения Арала (МФСА).

В частности, 5 июня делегация приняла участие в очередном заседании Правления МФСА, которое было посвящено подведению итогов председательства Таджикистана в МФСА в минувшем году, вопросам совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы фонда.

Также делегация участвует в работе проходящей 5-7 июня Международной конференции «Центральная Азия: На пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института», приуроченной к 30-летию МФСА и посвященной текущим вопросам сотрудничества и разработки программы будущего видения по Аралу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"