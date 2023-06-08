В Туркменистан прибыли новые послы Молдовы и Египта

АШХАБАД, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан прибыли вновь назначенные Чрезвычайные и Полномочные Послы Арабской Республики Египет (с резиденцией в Москве) Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари и Республики Молдова Валериу Киверь.

7 июня послы посетили ведомство внешней политики Туркменистана, где провели встречи с заместителями главы МИД Вепой Хаджиевым и Бердиниязом Мятиевым, и вручили свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных переговоров послы были ознакомлены с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"