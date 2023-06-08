Делегация Туркменистана отправилась в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июня правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Ходжамыратом Гельдимырадовым отправилась с визитом в город Сочи (Россия).

Целью поездки является участие в предстоящих в Сочи мероприятиях заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, а также участие в работе 3-го Евразийского Конгресса и 2-го Молодежного форума СНГ и ЕАЭС.

Кроме того, Министерство промышленности и строительных материалов, Министерство текстильной промышленности, Государственный концерн «Туркменхимия» и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана представят свою продукцию на выставке «Евразия – наш дом».

ИП "ТУРКМЕНинформ"