В Ашхабад прибыл глава правительства Венгрии

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня в Туркменистан с двухдневным официальным визитом прибыл во главе представительной делегации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Программа визита включает проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов по укреплению межгосударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"