В Ашхабад прибыл глава правительства Венгрии

В Ашхабад прибыл глава правительства Венгрии09.06.2023 11:22
АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня в Туркменистан с двухдневным официальным визитом прибыл во главе представительной делегации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Программа визита включает проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов по укреплению межгосударственного сотрудничества.
ИП "ТУРКМЕНинформ"