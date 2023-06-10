В Ашхабад прибыл новый посол Южной Кореи

АШХАБАД, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июня ведомство иностранных дел Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Джи Кью-Тэк.

В рамках визита новый руководитель южнокорейской дипмиссии вручил копии своих верительных грамот заместителю министра Вепе Хаджиеву. Далее состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения и спорта.

С января 2021 года послом Южной Кореи в Туркменистане являлся Шин Сонг-чоль.

ИП "ТУРКМЕНинформ"