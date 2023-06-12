В Ашхабаде проведены туркмено-венгерские переговоры в верхах

АШХАБАД, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с прибывшим с официальным визитом в страну премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе встречи на высшем уровне, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций, были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, ТЭК, транспорта и логистики, промышленной и производственной кооперации, текстильной индустрии, сельского и водного хозяйства, фармацевтики и других.

По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов:

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области дипломатической подготовки между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Дипломатической академией Минис­терства иностранных дел и торговли Венгрии;

Соглашение об академическом и научном сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и университетом Semmelweis;

Меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству в сфере метрологии между Государственным эталонным центром Главной государственной службы Туркменистана «Türkmenstandartlary» и Управлением метрологии и технического конт­роля аппарата Будапештского столичного городского правительства;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и Минис­терством внутренних дел Венг­рии;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках программы «Stipendium Hungaricum» на 2024–2026 годы между Министерством образования Туркменистана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии;

Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между Министерством культуры Туркменистана и Агентством туризма Венгрии;

Программа по сотрудничеству в сфере культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры и инноваций Венгрии;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Венгрии о поощрении и защите инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"