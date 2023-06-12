Соболезнования народу Казахстана

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

В них содержались соболезнования народу Казахстана по случаю гибели множества людей в результате масштабных лесных пожаров в Абайской области, слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а пострадавшим районам – скорейшего возвращения к благополучной жизни.

ИП "ТУРКМЕНинформ"