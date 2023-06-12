Поздравления народу РФ

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко.

В них содержались поздравления российскому народу по случаю отмечаемого сегодня национального праздника - Дня России, пожелания благополучия, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"