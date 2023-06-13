Соболезнования руководству Италии

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Итальянской Республики господину Серджо Маттарелле.

В послании содержались соболезнования по случаю ухода из жизни экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который скончался накануне на 87 году жизни, а также слова искреннего сопереживания и поддержки членам семьи, родным и близким усопшего, а также дружественному народу Италии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"