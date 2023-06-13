Глава Туркменистана аккредитовал посла Южной Кореи

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Джи Кью-Тэком.

В ходе аудиенции новый руководитель южнокорейской дипмиссии вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта, туризма и здравоохранения.

С января 2021 года послом Южной Кореи в Туркменистане являлся Шин Сонг-чоль.

ИП "ТУРКМЕНинформ"