Глава Туркменистана аккредитовал посла Южной Кореи

Глава Туркменистана аккредитовал посла Южной Кореи13.06.2023 11:46
АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Джи Кью-Тэком.
В ходе аудиенции новый руководитель южнокорейской дипмиссии вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта, туризма и здравоохранения.
С января 2021 года послом Южной Кореи в Туркменистане являлся Шин Сонг-чоль.
ИП "ТУРКМЕНинформ"