Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с визитом в Ашхабад директором Кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране, представителем ЮНЕСКО в Туркменистане и Иране Гольдой эль Хури.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО в сферах образования, науки, культуры, экологии и охраны окружающей среды.

Днем ранее, 12 июня, при участии Гольды эль Хури и Постоянного координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко в Ашхабаде было проведено очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, в ходе которого обсуждались вопросы внесения национальных ценностей Туркменистана в Списки мирового наследия ЮНЕСКО и задачи по дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"